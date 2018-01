Starker Wind stoppte Lifte auf der Petzen

Am Mittwoch sind über den Norden Kärntens teils heftige Stürme hinweggezogen, am Donnerstag war der Süden betroffen. Auf der Petzen musste der Liftbetrieb abrupt beendet werden. Grund dafür waren Windspitzen von mehr als 80 km/h.

Kurz vor Mittag musste der Betrieb von vier der fünf Lifte auf der Petzen aus Sicherheitsgründen eingestellt werden; darunter auch die Seilbahn auf den Berg. Skifahren konnte man nur noch beim Schlepplift im Bereich der Talstation.

Auch am Nassfeld waren am Nachmittag drei Lifte wegen des starken Windes außer Betrieb: Die Sechser-Sesselbahn auf die Madritschen, die Rudnigalmbahn und die Kabinenbahn auf den Trogkofel. Auf dem Dobratsch, aber auch auf dem Sonnblick wurden am Donnerstag Windspitzen von über 100 km/h gemessen. Für die Nacht auf Freitag ist im Bereich der Karawanken teils kräftiger Südföhn vorhergesagt.

Mini-Tornado fegte über Kärnten hinweg

Für Aufregung sorgte am Mittwoch ein Facebook-Video aus der Gemeinde Stall im Mölltal (Bezirk Spittal/Drau). Zu sehen ist eine auffällige Luftverwirbelung. Laut Experten handelt es sich um einen Tornado „schwächster Klasse" - mehr dazu in Mini-Tornado fegte über Kärnten hinweg.