Special Olympics kommen 2020 nach Villach

Special Olympics kommen von 22. bis 28. Jänner 2020 zum zweiten Mal nach Kärnten. Villach ist Schauplatz der nationalen Winterspiele für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. 1.000 Sportler werden erwartet, noch werden freiwillige Helfer gesucht.

Special Olympics ist weltweit die größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. 2020 wird die olympische Fackel für Toleranz und Inklusion auch in Kärnten wieder brennen, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Kärnten hat eine Vorreiterrolle, was die erfolgreiche Austragung von Sportveranstaltungen, auch von Menschen mit mentaler Beeinträchtigung, betreffen.“ Seitens des Vereins Herzschlag und der Lebenshilfe Kärnten habe man Strukturen für regelmäßige sportliche Veranstaltungen geschaffen. „Sie sind sportlich, touristisch und wirtschaftlich von Bedeutung und tragen auch zur Enttabuisierung des Themas mentales Handicap bei“, so Kaiser.

6.000 Nächtigungen erwartet

Insgesamt neun olympische Sportarten werden ausgetragen: Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floorball, Langlauf, Schneeschuhlauf, Ski Alpin, Snowboard, Stocksport, Tanzen und den Demonstrationsbewerb MATP (Motory Activity Training Programm). Austragungsorte werden z.B. die Villacher Alpenarena aber auch die Stadthalle sein. Der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sagte, man biete alles an Sportinfrastruktur auf für die Spiele der Herzen. Auch touristisch lässt die Austragung in Villach Einiges erwarten: Sportler und Trainer bringen dem Raum Villach geschätzte 6.000 Nächtigungen.

Freiwillige Helfer noch gesucht

Das Budget der Veranstaltung beträgt 1,2 Millionen Euro. Für die erfolgreiche Durchführung ist die Unterstützung Freiwilliger unerlässlich, sagt Österreichs Special Olympics Präsident Jürgen Winter. Auch Kärntens Schulen sollen miteinbezogen werden, um Schranken in den Köpfen aus dem Weg zu räumen. Kinder leben Inklusion besonders stark. Freiwillige Helfer, sich sich als Volunteers für die Special Olympics 2020 bewerben möchten, können das ab sofort auf der Homepage der Veranstaltung tun.

Zuletzt waren die Special Olympics Sommerspiele 2014 in Klagenfurt zu Gast. Die 1.500 Sportler und 600 Trainer aus sieben Nationen verbreiteten ihre positive Lebenseinstellung in der Stadt und zogen viele Klagenfurter in ihren Bann gezogen, so die Klagenfurter Bürgeremeisterin Maria Luise Mathiaschitz. Rund 1.000 freiwillige Helfer waren bei den Sommerspielen im Einsatz und haben dafür gesorgt, dass die Wettbewerbe reibungslos abliefen und sich die Teilnehmer in Klagenfurt wohlfühlten.

