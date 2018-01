Causa Top Team: Nur noch Kaiser beschuldigt

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist der einzige verbleibende Beschuldigte in der Causa Top Team. Das bestätigte die Korruptionsstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Ermittlungen wurden gegen sieben Personen und zwei Firmen geführt.

Bereits Ende 2016 waren Teile des Strafverfahrens eingestellt worden. Nun war es wieder soweit. Aus Beweisgründen sind drei Beschuldigte und ein Verband im Zusammenhang mit Top Team nicht mehr im Visier der Justiz. Namen wollte der Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Konrad Kmetic weder nennen noch bestätigen.

Auch zum Stand des verbliebenen Verfahrens gegen Kaiser hält sich die Behörde bedeckt, nur so viel: Es werde demnächst wieder einen Vorhabensbericht an die Oberbehörde geben. Wann es soweit sein könnte, ist offen.

Anzeige der FPÖ im Jahr 2012

In der Causa geht es um Zahlungen an die mittlerweile in Konkurs gegangene Werbeagentur Top Team in Klagenfurt. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2009 zurück, Ermittlungen wurden wegen Betrugs, Untreue und Amtsmissbrauch geführt. Ins Laufen gebracht hatte sie 2012 die FPÖ, die damals die Landesregierung in Kärnten dominierte. Kaiser hatte immer gesagt, sollte es zu einer rechtskräftigen Anklage gegen ihn kommen, werde er zurücktreten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kaiser meldete sich im November 2017 zu Wort und sagte, er sehe sich durch ein Schreiben der WKSta entlastet. Dem Land Kärnten sei kein Schaden entstanden - mehr dazu in Kaiser sieht sich in Causa Top Team entlastet (kaernten.ORF.at; 3.11.2017).

