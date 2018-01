Zwist in Regierung um Natura-2000-Gebiete

In der Landesregierung hat es einen Zwist zwischen dem Grünen Landesrat Rolf Holub und ÖVP-Landesrat Chrstian Benger wegen einer Nachnominierung von Natura-2000-Gebieten in den Hohen Tauern gegeben. Holub zog die Nominierung zurück.

Holub will eine Nachnominierung von größeren Flächen im Mölltal als Schutzgebiete durchbringen. Die ÖVP legte sich mit Verweis auf einige Grundeigentümer quer, die damit noch nicht einverstanden seien. Im Vorgeld hatten bereits die Freiheitlichen scharfe Kritik an den Natura-2000-Gebieten-Plänen in den Hohen Tauern geübt. Die Regierung einigte sich darauf, noch in dieser Legislaturperiode eine Karte der Schutzgebiete vorzulegen.

Konsens mit Grundstücksbesitzern suchen

Dann wurde Koalitionsfrieden vor der Presse gezeigt. ÖVP-Landesrat Benger sagte, es habe eine heftige Diskussion gegeben. Die Frage sei, wo gebe es einen Konsens mit den Grundeigentümern und solle dies sichtbar gemacht werden. Er bedankte sich bei Holub für eine Zurücknahme. „Natura 2000 gibt es nur dann, wenn Konsens gegeben ist.“

Betroffen sind Flächen in Großkirchheim, Heiligenblut, Mallnitz, Malta und Obervellach in der Außenzone des Nationalparks. Den Besitzern geht es um Fragen der Bewirtschaftung. Rein rechtlich hätten die Grundstückseigentümer kein Mitspracherecht, man habe Konsens aber in der Koalition vereinbart.

Klagen der EU möglich

Holub verwies auf mögliche EU-Klagen, wenn Kärnten keine weiteren Schutzgebiete nominiere: „Es gibt auch einen Regress für alle, die die Entscheidung nicht getroffen haben. Ich als zuständiger Referent bin der erste in der Ziehung, daher war es mir wichtig, dass wir die Hohen Tauern besprochen haben.“ Das sei der größte Brocken aller Gebiete, so Holub. Man habe dort schon Nationalparkschutzcharakter, einige Eigentümer müssen noch ins Boot geholt werden.

