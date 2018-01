NEOS: Unterdorfer-Morgenstern bestätigt

NEOS-Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern ist am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung von NEOS in Klagenfurt einstimmig bestätigt worden. Auf Platz zwei steht Gabriel Hribar von der Wahlplattform „Mein Südkärnten“.

Markus Unterdorfer-Morgenstern ist 45 Jahre alt und Immobilien-Unternehmer in Seeboden. Derzeit sammelt NEOS mit der Plattform Südkärnten Unterschriften, um in allen vier Wahlkreisen bei der Landtagswahl antreten zu können.

NEOS wollen „Kontrollinstanz“ sein

Das Ziel ist der erstmalige Einzug in den Landtag. „Mit drei oder vier Abgeordneten wäre das ein Traum“, so der Oberkärntner. „Wir werden sehen - je stärker wir in den Landtag kommen, desto stärker können wir für die Kärntner Reformmotor sein.“ In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass es wichtig sei, eine „Kontrollinstanz“ zu sein, so Morgenstern-Unterdorfer. Er will sich im Wahlkampf gegen die Abwanderung und für Bildung einsetzen.

NEOS

Platz zwei der gemeinsamen Liste von NEOS und „Mein Südkärnten“ bekommt Gabriel Hribar, der Sprecher von Mein Südkärnten und Vizebürgermeister von Bad Eisenkappel.

Links: