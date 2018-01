Neujahrsempfang der Grünen

Im Künstlerhaus in Klagenfurt haben die Kärntner Grünen am Freitag ihren Neujahrsempfang abgehalten. Dabei präsentierten sich auch die Kandidaten für die Landtagswahl am 4. März der Parteibasis. Parteichef Rolf Holub tritt als Spitzenkandidat an.

Mehr als hundert Grüne Parteimitglieder und Sympathisanten folgten der Einladung der Parteispitze ins Künstlerhaus. Einige langgediente Grünpolitikerinnn fehlen, unter anderem auch Noch-Klubobfrau Barbara Lesjak, die von der Partei nicht mehr nominiert wurde.

ORF

„Mensch und nicht Geld im Mittelpunkt“

Nach den internen Turbulenzen und der Abspaltung von Marion Mitsche sei der Wiedereinzug in den Landtag das oberste Wahlziel, sagt Holub: „Wenn wir in den Landtag kommen können wir auch in die Regierung kommen. Wir haben den Proporz abgeschafft. Freies Spiel der Verhandlungen.“

Für alle, die sich Grün wünschen, werde es wichtig sein, auch Grün zu wählen: „Manche glauben, Grün gibt es sowieso. Wir sind keine Nebenerscheinung und irgendetwas, was fix da ist. Man muss es auch wählen, wenn man es haben will. Wenn die Grünen in Kärnten auch verschwinden möchte ich mir nicht vorstellen, wie das Land aussieht.“ Er verspreche, dass die Partei viel arbeiten werde „und dass der Mensch und nicht das Geld im Mittelpunkt unserer Politik steht“, so Holub, der die Landesliste anführt, gefolgt von Pädagogin Margit Motschiunig und der jungen Villacherin Magdalena Vorauer.

ORF

Links: