Weltcup: Änderung nach Pistenproblemen

Das Warmwetter und die Pistenprobleme haben zu einer Programmänderung beim Damen-Skiweltcup in Bad Kleinkirchheim geführt. Der Super-G wurde auf Samstag vorgezogen, die Abfahrt auf Sonntag verschoben. Am Freitag findet ein verkürztes Abfahrts-Training statt.

Die warmen Temperaturen und der Regen der letzten Tage haben der Piste „Kärnten Franz Klammer“ im unteren Bereich zugesetzt. Weil die Piste zu weich war, musste bereits am Donnerstag das Training abgesagt werden - mehr dazu in Skiweltcup: Training am Donnerstag abgesagt. Am Freitag findet ab 11.15 Uhr ein verkürztes Abfahrts-Training vom Start bis zum Super-G-Start statt, das entspricht rund einem Drittel der Strecke. Danach müssen die Läuferinnen frei ins Tal abfahren.

Abfahrtsrennen auf Sonntag verschoben

Am Samstag startet der Super-G um 10.45 Uhr, die Abfahrt am Sonntag um 11.15 Uhr. Samstagnachmittag soll nach dem Super-G ein weiteres Abfahrts-Training stattfinden. Damit die Abfahrt überhaupt stattfinden kann, müssen die Sportler die Strecke einmal im Training befahren können.

In der Nacht auf Freitag hofften die Veranstalter auf Minusgrade, da aber Nebel aufzog, blieb die Piste zu weich. Die Piste wurde zu Wochenbeginn von einem FIS-Vertreter begutachtet. Nach dessen Anweisungen habe man agiert, heißt es vom Organisationskomitee in Bad Kleinkirchheim.

