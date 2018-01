Skiweltcup: Training am Donnerstag abgesagt

Am Wochenende steht Bad Kleinkirchheim im Zeichen des Alpinen-Ski-Weltcups. Das Training am Donnerstag musste abgesagt werden, die Piste muss nach den warmen Temperaturen der letzten Tage neu präpariert werden.

Die frühlingshaften Temperaturen setzten der Rennstecke in Bad Kleinkirchheim arg zu, vor allem der untere Bereich der Strecke wurde teils zerstört. Der geplante Trainingsstart am Donnerstagvormittag wurde bereits am Mittwoch auf 13.00 Uhr verschoben. Doch auch dieser Termin konnte letztlich nicht eingehalten werden. Kurz vor 13.00 Uhr wurde entscheiden, das Training abzusagen.

Die ganze Nacht bis 5.30 Uhr in der Früh sei an der Piste gearbeitet worden, sagte Peter Pertl, Chef des Organisationskomitees. Für die kommenden Tage sei die Zeit nun der entscheidende Faktor: „Wir brauchen noch etwas Zeit, damit die Piste wieder kompakt wird.“ Auch am Donnerstag wird weiter an der Piste gearbeitet, eineinhalb Kilometer sind noch ausständig.

ORF

Dann hoffen die Organisatoren, dass das Training am Freitag wie geplant um 10.45 Uhr starten kann. Nach dem Training am Freitag bestreiten die Weltcupdamen am Samstag und Sonntag dann Abfahrt und Super G. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den Weltvup - mehr dazu in Bad Kleinkirchheim im Zeichen des Ski-Weltcups.

Heuer kein Shuttlebus aus Bezirksstädten

Im Rahmen des Skiweltcups wird es heuer keinen Shuttlebus aus den Bezirksstädten geben. Die Shuttlebusse seien eingestellt worden, weil sie in der Vergangenheit nicht voll ausgelastet waren, sagte Bettina Golob vom Organisationskomitee. „Schon in der Vergangenheit reisten viele Zuseher mit dem eigenen Pkw an, auch wenn der Shuttle umweltfreundlicher wäre.“ Sehr wohl gibt es aber von den 13 Parkplätzen im Ort einen Shuttlebus zum Veranstaltungsort, er fährt von 8.00 bis 15.00 im Halbstundentakt.

ORF

Im Ort stehen insgesamt 5.700 Parkplätze zur Verfügung. Das sei ausreichend, wie die vergangenen Weltcupbewerbe gezeigt hätten, heißt es vom Organisationskomitee. Zu den bestehenden Parkplätzen bei Liften und Therme wurden von Grundeigentümern zusätzliche Flächen angemietet. Sollten doch mehr Zuschauer kommen, können diese laut Golob auch entlang der Straße parken.