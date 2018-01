Passanten schnappten betrunkenen Einbrecher

Zwei junge Männer haben Mittwochnacht in Ferlach einen betrunkenen Einbrecher beobachtet, der versuchte, in ein Café einzubrechen. Die Passanten, 19 und 24 Jahre alt, konnten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht hindern.

Der betrunkene Einbrecher, ein 24-jährigen Angestellter aus Klagenfurt, versuchte gegen 3.00 Uhr die Eingangstüre eines Kaffeehauses in Ferlach aufzubrechen. Dabei wurde der Mann allerdings von zwei Passanten, ein 19-jähriger Schüler und eine 24-jährige Angestellte aus Ferlach, beobachtet.

Die beiden verständigten die Polizei und konnten den alkoholisierten Täter festhalten, bis die Beamten eintrafen. An der Eingangstür des Kaffeehauses entstand durch den Einbruchsversuch laut Polizei ein geringer Sachschaden. Der gescheiterte Einbrecher wurde vorübergehend festgenommen und dann auf freiem Fuß angezeigt.