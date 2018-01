3,5 Kilogramm Speed in Lautsprecher entdeckt

Bei einer Kontrolle auf der Karawankenautobahn (A11) sind am Sonntagabend 3,5 Kilo Amphetamine (Speed) in einem Lautsprecher in einem Pkw entdeckt worden. Ein Oberösterreicher und ein Salzburger wurden festgenommen.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierten Beamte der AGM (Ausgleichsmaßnahmen Schengen) Thörl-Maglern auf der A11 beim Karawankentunnel bei der Einreise aus Slowenien einen Pkw, besetzt mit einem 23-jährigen Salzburger und einem 20-jährigen Oberösterreicher. Bei einer Intensivkontrolle des Kofferraums wurde das Rauschgift entdeckt. Der Straßenverkaufswert liegt bei rund 70.000 Euro.

Beide Männer wurden festgenommen. Bei der Vernehmung durch Beamte der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Villach-Land waren beide nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen betreffend Herkunft des Suchtmittels und Abnehmer werden fortgeführt.

