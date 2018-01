Messe machte Umsatz von 7,5 Mio. Euro

Die Kärntner Messen haben 2017 einen Umsatz von 7,5 Mio. Euro und einen Cash-Flow von 450.000 Euro erzielt. 254.000 Besucher kamen zu den verschiedenen Messen. Die heurige Agrar- und auch die Häuslbauermesse seien bereits ausgebucht.

Bedingt durch den Zwei-Jahres-Rhythmus der Agrar- und der Holzmesse sei es ein umsatzschwächeres Jahr gewesen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag. Insgesamt zehn Fach- und Publikumsmessen wurden durchgeführt und fünf Ausstellungen externer Veranstalter mitorganisiert. An den Eigenmessen nahmen 2.502 Aussteller aus 15 Nationen teil.

Auch das Geschäftsfeld der Gastveranstaltungen mit den Bällen, Kongressen, Tagungen und Konzerten habe sich laut Kärntner Messen sehr gut entwickelt. 204 Gastveranstaltungen mit insgesamt 162.455 Besuchern zeigen, dass der Zweig noch ausbaufähig sei. Das Kärntner Eissportzentrum mit der Stadthalle und der Sepp-Puschnig-Halle besuchten 202.862 Sportler und Besucher. 2017 wurde in Messeinfrastruktur und die Stadthalle als Teil des Kärntner Eissportzentrums investiert. Rund 1,2 Mio. Euro flossen in bauliche und technische Maßnahmen wie z.B. in neue Toilettenanlagen, in LED-Beleuchtungen, neue Liftanlagen und in die Veranstaltungstechnik.

Programm 2018

Von 12. bis 14. Jänner findet die Agrarmesse Alpe-Adria statt. 322 Aussteller aus neun Nationen zeigen Neuerungen im Bereich der Landwirtschaft. Schwerpunkt ist die Landwirtschaft 4.0, das sich mit der Digitalisierung beschäftigt.

Kärntner Messe

Von 16. bis 18. Februar findet die Häuslbauermesse statt. Mehr als 450 Aussteller zeigen alles vom Keller bis zum Dach, von der Innenausstattung bis zur Außengestaltung und von der Heizung bis zur neuesten Technologie.

Die Freizeitmesse mit Auto und Bike folgt von 6. bis 8. April. In der VR-Lounge kann man Virtual-Reality-Spiele ausprobieren. Außerdem gibt es einen Radparcours sowie mehrmals täglich eine Trial-Show mit Trialbiker Dominic Raab.

Zum 50. Mal findet von 15. bis 17. Mai die Fachmesse „Gast“ mit der Intervino statt. Themen sind hier e-Tourismus und Genusshandwerk, außerdem gibt es Kochduelle von Jungköchen.

Die internationale Holzmesse von 29. August bis 1. September ist Treffpunkt für die Forst-, Säge-, Holzbau- und Transportbranche. Ein Bereich widmet sich der „Holzveredelung 4.0“, wo es in erster Linie um Sortierung, Vermessung, Trocknung und Restholzverarbeitung geht. Neu ist der Bereich „Treffpunkt Jagd“, der alles vom Jagdzubehör über die Bekleidung bis zum Offroad und den Verbänden zeigt.

Höhepunkt ist die Herbstmesse von 12. bis 16. September mit dem Gaudepark. Ein Schwerpunkt widmet sich dem Brothandwerk, auch die Gogreen wird es wieder geben. Ein Marktplatz für ökologisch-nachhaltige Produkte und neue Technologien.

Den Jahresabschluss bildet von 16. bis 18. November 2018 die Familienmesse mit den Themen „Brauchtum, Gesundheit und Hobby“. Geplant sind u.a. eine Sonderschau der Katholischen Kirche Kärnten sowie im Rahmen der „gesund&glücklich“ zahlreiche Seminare.

