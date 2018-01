Stürmer Andrew Kozek verstärkt den KAC

Der KAC holt den kanadischen Stürmer Andrew Kozek zur Verstärkung in die Mannschaft. Er spielte in der Erste Bank Eishockey Liga schon bei Dornbirn und Linz. Bis zum Saisonende wird er die Rotjacken unterstützen.

Sowohl in seinem ersten, als auch seinem letzten Jahr in der Liga avancierte Kozek zum besten Torjäger im Bewerb, insgesamt erzielte er 153 Treffer in 245 Partien für die Bulldogs und die Black Wings, teilte der KAC am Sonntag in einer Aussendung mit. Die vergangene Spielzeit verbrachte der 31-Jährige bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL, heuer spielte er für Erstligisten in Finnland (Vaasan Sport) und Schweden (Mora IK).

„Hat Stärken, wo wir heuer Probleme hatten“

Sportdirektor Dieter Kalt sagt, wegen der auf die Mannschaft zukommenden Belastungen - durch die bevorstehenden Olympischen Winterspiele und Länderspiele, aber auch durch die aktuelle Verletztensituation - sei ein „Überdenken“ der Personalsituation nötig gewesen: „Mit Andrew Kozek haben wir einen Spieler gefunden, dessen Stärken in einem Bereich liegen, in dem wir heuer bisher Probleme hatten.“

Der Vertrag zwischen Kozek und dem EC-KAC erstreckt sich über den Rest der Saison 2017/18. Der Kanadier wird zu Beginn der kommenden Woche mit seiner Familie in Klagenfurt erwartet. Wann er sein Debüt für die Rotjacken geben kann, hängt vom Verlauf der Anmeldeformalitäten ab.

