Polizeieinsatz nach Heiliger Messe

Nach der Heiligen Messe in einer Kirche in Klagenfurt musste am Samstag die Polizei einschreiten: Ein Mann hatte seiner von ihm getrennt lebende Ehefrau gedroht, sie umzubringen.

Der Vorfall passierte auf dem Kirchplatz. Als die Heilige Messe beendet war, traf der 52-Jährige auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und geriet mit ihr offenbar in Streit. Er drohte dabei, sie umzubringen. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Er wird angezeigt.

Zutritt zu Lokal verweigert: Mann rastete aus

In Villach wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mitarbeiter eines Lokals von einem Gast zusammengeschlagen worden. Der 54 Jahre alte Angestellte hatte kurz vor 5.00 Uhr einem Mann, der noch in das Lokal wollte, den Zutritt verweigert. Daraufhin kam es zu der Attacke. Der Lokalmitarbeiter musste mit der Rettung ins LKH Villach gebracht werden.