Viel zu warm für Schnee und Eis

In den nächsten Tagen macht der Winter Pause. Neuschnee ist laut Meteorologen der Zentralanstalt für Geodynamik nicht in Sicht. Die Frostgrenze liegt weit über 2.000 Meter. Winterliche Temperaturen sind erst Ende nächster Woche zu erwarten.

Die nächsten Tage bringen keinen Neuschnee in Kärnten, denn es ist viel zu warm für Schnee und Eis. Das sagte am Freitag Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. „Man muß froh sein, dass das derzeitige Eis auf den Seen so halbwegs konserviert wird und dass das Eis diese Wärmephase übersteht.“ Für die Jahreszeit sei es „ausgesprochen mild“, so Hohenwarter.

Hoffnung auf tiefere Temperaturen

Die Hoffnung auf tiefere Temperaturen bestehe aber, so Hohenwarter. Das Wochenende bleibt eher trüb, sonnigere Abschnitte gebe es am Sonntag. Auch die neue Woche beginne in Oberkärnten trüb und nass, Schnee wird über 1.500 Meter fallen. Erst ab Mittwoch beginnen die Temperaturen wieder leicht zurückzugehen. Es wird freundlicher. „Im Laufe der nächsten Woche dürften wir uns winterlichen Temperaturen annähern“, sagte Hohenwarter am Freitag.

Drei Kärntner Seen zum Eislaufen freigegeben

Derzeit sind in Kärnten der Aichwaldsee, der Hörzendorfersee sowie der Weissensee für Eisläufer freigegeben. Am Weissensee steht derzeit ein 250 Meter langer Rundkurs für die Eisläufer zur Verfügung. Auch die Lawinensituation ist in Kärnten angespannt. Der viele Schnee der vergangenen Tage, der Wind auf den Bergen und milden Temperaturen würden die Situation verschärfen, so Hohenwarter. In den Hohen Tauern, wo es am Donnerstag wieder rund 25 Zentimeter geschneit hat, ist die Gefahrenstufe laut Lawinenwarndienst „erheblich an der oberen Spitze“ angelangt.