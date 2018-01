Brutaler Überfall auf Pensionisten

In der Silvesternacht ist ein Pensionist auf dem Nachhauseweg in Villach von zwei jungen Männern überfallen worden. Sie forderten Geld von ihm, als der Pensionist sich weigerte, schlugen sie auf ihn ein. Die Täter entkamen ohne Beute.

Um 1.40 Uhr war der 74 Jahre alte Pensionist auf dem Nachhauseweg in der Innenstadt unterwegs. Plötzlich steuerten zwei Männer auf den Pensionisten zu und forderten Geld von ihm. Der Pensionist weigerte sich aber seine Brieftasche herzugeben. Daraufhin schlug ihm einer der beiden Täter auf den Hinterkopf, wodurch der Pensionist zu Boden stürzte. Als sich der 74 Jährige wieder aufrichten will, versetzte ihm der zweite Täter mehrere Fußtritte in das Gesicht, gegen den Brustkorb und den Bauch, wodurch er erneut niedergestreckt wurde.

Fahndung ohne Erfolg

Der Pensionist rief um Hilfe, daraufhin flüchteten die Beiden ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahdnung blieb ergebnislos. Der Pensionist musste in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden. Bei den Tätern soll es sich laut Polizei um zwei junge Erwachsene, ausländischer Herkunft handeln. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich zu melden.