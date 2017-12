Urlauber flüchteten aus brennender Hütte

Elf Urlauber aus Graz haben in der Nacht auf Sonntag aus einer Almhütte am Katschberg vor einem Feuer flüchten müssen. Der Brand brach bei einem offenen Kamin aus. Verletzt wurde niemand.

Die Almhütte, die die Urlauber gemietet haben, befindet sich oberhalb der Gemeinde Rennweg am Katschberg im Bezirk Spittal an der Drau, auf einer Seehöhe von 1.780 Metern. Gegen 23.00 Uhr bemerkten die Urlauber, dass sich in der Hütte Rauch ausbreitete. Im Kellerstüberl der Hütte fanden die Gäste oberhalb eines beheizten, offenen Kamines ein Glutnest zwischen einem Holzbalken und der gemauerten Kaminoberseite.

45 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Urlauber verließen die Hütte und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehren Rennweg, Kremsbrücke und Gmünd rückten mit sechs Fahrzeugen und 45 Mann an. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand ausbreitete. Der glosenden Holzbalken, die Holzdecke und ein Fußboden im Obergeschoss mussten freigelegt werden, damit die Glutnester gelöscht werden konnten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

