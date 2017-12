Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

In Arnoldstein sind Samstagfrüh zwei Pkws frontal zusammen gestoßen. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, zwei davon erlitten schwere Verletzungen. Am Freitagabend wurden bei einem Unfall in Villach drei Personen verletzt.

Der Unfall auf der Gailtal Straße bei Arnoldstein ereignete sich am Samstag gegen 7.30 Uhr. Insgesamt saßen fünf Personen in den beiden Autos. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Pkw in den Straßengraben geschleudert, zwei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Beide Lenker wurden schwerst verletzt. Sie wurden vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die drei anderen Verletzten, darunter zwei Jugendliche, wurden mit Rettungsautos abtransportiert.

Die Unfallursache ist vorerst ungeklärt. Nach Auskunft der Polizei war die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls nicht vereist. Mehrere Rettungswägen, 40 Feuerwehrleute, zwei Notarzthubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz.

Stopptafel missachtet: Drei Verletzte

In Landskron in Villach ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.15 missachtete ein 23 Jahre alter Autofahrer eine Stopptafel und fuhr in eine Kreuzung ein. Dabei prallte er gegen einen von links einbiegenden Pkw. Die Pkw-Lenkerin, eine 52 Jahre alte Frau aus Villach und ihre beiden Söhne, 20 und 22 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Alle drei wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Der 23 Jahre alte Unfalllenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.