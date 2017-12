Unfälle durch starken Schneefall

Die Schnee- und Regenfälle haben in Kärnten zu zahlreichen Unfällen und Feuerwehreinsätzen geführt. Bäume stürzten durch das Gewicht des Nassschnees um, die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun. In Unterkärnten sorgte starker Regen für Probleme.

Auf der Drautalbundestraße (B100) fuhr eine 25-jährige Lenkerin in der Nacht auf Donnerstag bei der Westeinfahrt von Spittal an der Drau gegen einen Baum, der unter der Schneelast umgestürzt war. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und die Einsatzkräfte alarmieren. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau entfernte den Baum und machte die Straße wieder passierbar.

FF Spittal/Drau

FF Spittal/Drau

Auf der Unteren Ebnerwiese, ebenfalls bei Spittal, kam ein Pkw von der schneebedeckten, abschüssigen Fahrbahn ab und übeschlug sich. überschlagen. Das Fahrzeug stürzte in ein Bachbett und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich laut Feuerwehr Spittal unverletzt selbst aus dem Auto zu befreien und die Einsatzkräfte verständigen. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug, es ist ein Totalschaden.

FF Spittal/Drau

Auto landete im Fluss

Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan war gegen 21.30 mit seinem Pkw auf der Gurker Straße (B93) in Richtung Straßburg unterwegs. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning brach das Heck des Wagens aus, der Lenker verlor die Kontrolle. Der Pkw stürzte über die Böschung in das Flussbett der Gurk. Dabei überschlug sich der Wagen laut Polizei vermutlich mehrmals und kam seitlich im Wasser zum Stillstand. Der Lenker konnte sich selbst befreien und kletterte zur Fahrbahn hinauf. Die Insassen eines vorbeikommenden Wagens sahen ihn und leisteten Erste Hilfe. Der 18-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Starker Regen in Unterkärnten

Während es in Oberkärnten stark schneite, kam es wegen starken Regens vor allem im Bezirk Völkermarkt zu Überschwemmungen. Besonders betroffen sind laut Landesalarm- und Warnzentrale die Bereiche Bad Eisenkappel und Sittersdorf. Wegen einer Mure musste in der Nacht die Seebergstraße zwischen Bad Vellach und dem Seebergsattel gesperrt werden. Die Mure verlegte die Straße auf einer Länge von 40 Metern, soll aber noch am Donnerstag beseitigt werden könne. Unterdessen stieg auch die Lawinengefahr erheblich an, so Wilfried Ertl der Leiter des Lawinenwarndienstes. Die Warnstufe wurde in den südlichen Gebirgsgruppen Kärntens von zwei auf vier angehoben - mehr dazu in Große Lawinengefahr zu Jahresende.

Dobratschstraße gesperrt

Auch die Villacher Alpenstraße musste am Donnerstag ab der Mautstelle vorübergehend gesperrt werden. Eine Räumung beider Fahrstreifen ohne Fräsen sei laut Aussendung der Stadt Villach nicht mehr möglich. Die Fräsarbeiten sind für dem Vormittag geplant und sollten im Laufe des Tages abgeschlossen sein. Die Freigabe werde umgehend nach Abschluss der Arbeiten erfolgen. Der Dobratsch ist ein beliebtes Familienwintergebiet zum Rodeln, Langlaufen und Schneewandern.