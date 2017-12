Eishockeyteams holten sich Verstärkung

Noch vor Jahresende haben die beiden Kärntner Klubs zwei neue Spieler verpflichtet. Der EC-KAC verstärkte mit dem Norweger Stefan Espeland seine Verteidigung. Der VSV holte sich den ungarischen Nationalstürmer Istvan Sofron.

Der EC-KAC verpflichtete während den Weihnachtsfeiertagen den norwegischen Nationalspieler Stefan Espeland. Der 28-jährige Verteidiger spielte zuletzt für Ilves Tampere in Finnland. Alleine in der vergangenen Saison 2016/17 verbuchte er 13 Tore, 44 Assists in 52 Meisterschaftspartien. Damit spielt künftig erstmals nach mehr als 35 Jahren wieder ein Norweger für die Rotjacken. Wegen der Verletzungen im Team und des intensiven Spielplans sei es notwendig gewesen, den Kader zu erweitern, sagte Dieter Kalt in einer Presseaussendung des KAC.

Stürmer für rechten Flügel

Der EC VSV verstärkt seinen Kader mit dem 29-jährigen ungarischen Nationalstürmer Istvan Sofron. In der vergangenen Saison spielte er für Fehervar AV19 und bei den Wichita Thunder in der ECHL. Der 189 Zentimeter große und 91 Kilogramm starke Linksschütze wird am rechten Flügel eingesetzt und in den nächsten Tagen in Villach erwartet.