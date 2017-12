Einjährige überlebt Sturz von Balkon

Ein ein Jahre altes Mädchen ist am Heiligen Abend in Muschkau (Gemeinde Ludmannsdorf) von einem Balkon rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind dürfte keine äußeren Verletzungen erlitten haben.

Wie es genau zu dem Unfall kam, stand am Abend nicht fest. Wahrscheinlich ist, dass das Kind großes Glück im Unglück hatte: „Die durch das Tauwetter aufgeweichte Erde dürfte die Wucht des Aufpralls gedämpft haben“, so Michael Umschaden, Kapitän des Notarzthubschraubers Christophorus 11. Bei der Rettungsorganisation sprach man von einem „Weihnachtswunder“.

Stationär im Klinikum aufgenommen

Das Mädchen wurde gemeinsam mit seiner Mutter vom Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Das Mädchen habe stark geweint. Das sei als ein gutes Zeichen zu werten, so Michael Umschaden vorsichtig optimistisch. Das Kind weise keine äußeren Verletzungen auf. Es wurde im Klinikum Klagenfurt stationär zur Beobachtung aufgenommen.

In einem anderen Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft nach dem tödlichen Fenstersturz eines Fünfjährigen in Klagenfurt Anfang Oktober gegen die Eltern des Kindes. Es besteht der Verdacht der grob fahrlässigen Tötung - mehr dazu in Fenstersturz: Ermittlungen gegen Eltern.