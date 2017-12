Drohungen mit Messer und Pistole

In Klagenfurt und Villach ist es in der Nacht auf Samstag zu gewaltsamen Disputen gekommen: In einem Fall bedrohte ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer. Bei einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Alkoholisierten war eine Schreckschusspistole mit im Spiel.

In einem Lokal in Klagenfurt hat ein 32 Jahre alter Mann einem Angestellten gedroht, ihn umzubringen. Mit einem Messer verletzte der Mann anschließend einen Gast an der Hand, mit dem er in Streit geraten war. Bei der Festnahme durch die Polizei wurde ein Schlagring sichergestellt. Weil er während der Einvernahme durch die Polizei nationalsozialistische Parolen rief, wird der Mann auch nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

In Villach bedrohte ein 24 Jahre alter alkoholisierter Mann mit einer Schrecksschusspistole einen ebenfalls Betrunkenen. Er sagte auch, er werde ihn umbringen. Danach steckte er die Waffe wieder weg. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Er wird wegen schwerer Nötigung angezeigt. Gegen ihn wurde auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.