19-Jähriger starb nach Drogenkonsum

Letzten Samstag ist ein 19-Jähriger tot in seiner Wohnung in Tiffen am Ossiacher See gefunden worden. Nach einer ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung steht fest, dass er wegen Drogenmissbrauchs starb.

Die Wohnung in Tiffen (Gde. Steindorf) gehört einer 23-jährigen Freundin des jungen Mannes, die er besucht hatte. Die Freundin fand den 19-jährigen am Samstag leblos im Wohnzimmer ihrer Wohnung und alarmierte die Rettung, der Arzt konnte nur noch den tod des jungen Mannes feststellen. Die Obduktion ergab nun, dass der 19-Jährige an einer Hirnschwellung und einem dadurch ausgelösten Lungenödem starb. Eine Todesursache, eindeutig auf die Einnahme von Drogen hinweist. Entdeckt wurde im Körper eine Morphinsubstanz.

Dabei könnte es sich um Heroin oder um suchtgifthaltige Medikamente oder Schmerzmittel handeln, heißt es vom Landeskriminalamt Kärnten. Eine genauere chemische toxikologische Untersuchung bei der Gerichtsmedizin in Innsbruck soll eine Aufklärung bringen. Es handelt sich um den elften Drogentoten in Kärnten in diesem Jahr. Im Vorjahr gab es in Kärnten zwölf Drogentote

