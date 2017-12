Modine: Weitere Verhandlung vor Weihnachten

Am Montag sind die Verhandlungen über einen Sozialplan für die 146 gekündigten Modine-Mitarbeiter in Kötschach-Mauthen fortgesetzt worden. Eine endgültige Einigung gibt es nicht, der Betriebsrat ist aber optimistisch, den Sozialplan noch vor Weihnachten abzuschließen.

Das Modine-Werk in Kötschach-Mauthen ist bereits stillgelegt, die 146 Mitarbeiter wurden gekündigt. Nun wird um einen Sozialplan gerungen, um die Folgen des Jobsverlust für sie zumindest teilweise abzufedern. Nach dem Scheitern der ersten Verhandlungen, gab es letzte Woche zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat eine erste Annäherung – mehr dazu in Annäherung bei Modine-Verhandlungen. Bis dahin waren die Gräben zwischen Konzern und Betriebsrat tief. Was folgte waren Proteste, auch ein Fackelzug der Belegschaft durch Kötschach-Mauthen und Interventionen bei der Konzernführung in den USA zeigten offenbar Wirkung.

Das letzte Gespräch sei dann sachlich verlaufen, sagte Betriebsrat Michael Gassmayer. Er spricht von einer deutlichen Annäherung und ging zuversichtlich in die Verhandlungen am Montag. Nun gebe es nur noch bei Details Differenzen: "Hier muss man noch einmal nachgerechnet und ein Kompromiss gesucht werden, bevor das Gesamtpaket beschlossen wird.“

Am Mittwoch wird weiter verhandelt

Wegen einer Terminkollision konnten die Verhandlungen am Montag jedoch nur telefonisch durchgeführt werde. Daher sei eine weitere Verhandlungsrunde am kommenden Mittwoch nötig, sagte Gassmayer nach dem Gespräch zum ORF Kärnten. Der Betriebsrat zeigt sich aber weiter zuversichtlich, dass bis Weihnachten ein Sozialplan stehen könnte, dazu habe es auch positive Signale vom Konzern gegeben.

Konzern stimmte Arbeitsstiftung zu

Die Forderungen der Gewerkschaft gliedern sich in drei Bereiche: eine freiwillige Abfertigung, ein Punktesystem, in dem soziale Belange berücksichtigt werden sollen, und eine Arbeitsstiftung für die Mitarbeiter. Für die Arbeitsstiftung haben auch Land Kärnten und Arbeitsmarktservice eine Mitfinanzierung zugesagt, doch auch der Konzern muss hier einen Teil der Finanzierung übernehmen.

Laut Betriebsrat Gassmayer gibt es bereits die prinzipielle Zustimmung des Konzerns. Verhandelt wird auch hier noch über Details, wie die Anzahl der Plätze in der Arbeitsstiftung.

