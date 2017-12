Millioneninvestition in Bad Bleiberg

Die Humanomed Gruppe will in Bad Bleiberg ein Gesundheitshotel errichten. Der Kaufvertrag über den ehemaligen Bleiberger Hof wurde am Donnerstag unterschrieben. Auch das Kurzentrum Althofen wird um 90 Einbettzimmer erweitert.

Helmut Eder und sein Sohn Johannes nehmen insgesamt 18 Millionen Euro in die Hand, um als Geschäftsführer der Humanomed Consult, ihr Angebot für Patienten zu erweitern. Sie haben in Bad Bleiberg nicht nur den Bleiberger Hof mit 108 Betten gekauft, sondern auch den Heilklimastollen, der für seine besonderen Wirkungen auf die Atemwege bekannt ist. Ziel ist ein Kompetenzzentrum für Lungenkrankheiten und Burn-Out-Patienten zu schaffen, sagte Helmut Eder von der Humanomed-Gruppe am Donnerstag: „Unsere Ärzte haben den Stollen geprüft und wir sind überzeugt von diesem Stollen. Das war ein wesentlicher Grund für uns, nach Bad Bleiberg zu gehen.“

ORF

Chance für Gesundheitstourismus

Christian Hecher, der Bürgermeister von Bad Bleiberg, hofft auf ein Wiederaufblühen der Gemeinde. „Das ist jetzt eine Chance für uns, Gesundheitstourismus weiter zubetreiben.“ Bad Bleiberg habe schwere Zeiten hinter sich. Wichtig sei auch, dass die Arbeit in der Gemeinde bleibe.

ORF

Im Frühjahr 2019 wird der Bleibergerhof als gehobenes Gesundheitshotel seinen Vollbetrieb aufnehmen, mit einem neuen Ärzteteam. Insgesamt sollen 20 neue Arbeitsplätze im medizinischen Bereich dazu kommen. Auch das Kurzentrum in Althofen wird erweitert. 90 Einbettzimmer sollen zusätzlich entstehen, so Eder.

Link: