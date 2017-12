Annäherung bei Modine-Verhandlungen

Bei den Verhandlungen um einen Sozialplan für die 150 gekündigten Modine-Mitarbeiter in Kötschach-Mauthen zeichnete sich am Donnerstag eine Annäherung ab. Am kommenden Montag könnte es zu einer Einigung kommen.

Die Verhandlungen waren - nach einer vorerst gescheiterten Runde - am Donnerstag wieder aufgenommen worden. Laut Betriebsratsvorsitzenden Michael Gassmayer gebe es nach den Gesprächen am Donnerstag zwar noch keinen Sozialplan, aber beide Seiten hätten sich angenähert, so Gassmayer gegenüber dem ORF. „Beide Seiten sind aufeinander zugegangen.“ Das Gesprächsklima sei sachlich gewesen. „Ich denke, dass unser Fackelzug aber auch unsere Interventionen Wirkung gezeigt haben.“

Einigung noch vor Weihnachten

Zwischen den Konzernvertretern und der Gewerkschaft werde es am kommenden Montag zu einer - vermutlich letzten - Verhandlungsrunde kommen. „Das Bemühen ist von beiden Seiten da, sich außergerichtlich zu einigen“, so Gassmayer. Ziel von Konzernvertretern und Betriebsrat sei jedenfalls noch vor Weihnachten eine Einigung zu erzielen, sagte Gassmayer. Summen wolle man keine nennen, auch nicht nach einer Einigung.

Das Modine-Werk in Kötschach-Mauthen ist bereits stillgelegt, die 150 Mitarbeiter wurden gekündigt, mehr dazu in Aus für Firma Modine „eine Katastrophe“. Nach dem Scheitern der ersten Verhandlungen um einen Sozialplan meldete sich das amerikanische Werk Anfang Dezember mit einem Schreiben bei Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

„Einige Schritte entgegen gekommen“

Nach der ersten Sozialplan-Verhandlung hatte es geheißen, dass die Vorstellungen zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft und jene des Werks zu weit auseinander liegen würden. Am Donnerstag konnte aber dieser große Abstand, der mehr als 50 Prozent betragen hatte, deutlich reduziert werden, so Gassmayer. Es wurde vom Konzern zum Ausdruck gebracht, dass man an einer fairen Lösung interessiert sei, „aber auch wir sind einige Schritte entgegen gekommen“, sagte Gassmayer.