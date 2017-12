Zivilstreife Drogen angeboten

Ein Dealer hat am Dienstagabend einer Zivilstreife der Polizei im Bereich der Draupromenade in Villach Drogen angeboten. Als diese sich als Polizei zu erkennen gaben, kam es mit dem Dealer und einem zweiten Mann zu einem Handgemenge, die Polizisten wurden verletzt.

Gegen 19.30 Uhr führte eine Polizeistreife - ein 39-jähriger Beamter und eine 28-jährige Beamtin - im Bereich der Draupromenade in Villach eine Fußstreife in Zivilkleidung durch. Sie wurden von einem Mann angesprochen, der ihnen zwei weiße Kugeln zeigte. Im Hintergrund stand ein zweiter Mann. Als sich die Beamten als Polizisten auswiesen, versetzte der erste Mann einen Schlag gegen den Beamten und versuchte zu fliehen.

Der zweite Mann floh ebenfalls, aber in eine andere Richtung. Der Beamte konnte den Mann an der Jacke erfassen, dieser wehrte sich massiv, wobei beide zu Boden stürzten. Die Beamtin unterstützte ihren Kollegen. Im Zuge der Auseinandersetzung stürzten alle drei über eine angrenzende Böschung in Richtung der Draubermen.

Hunde entdeckten Dealer-Vorräte

Der Dealer konnte sich losreißen und flüchten, der 29-jährige Asylwerber aus Nigeria wurde aber kurz darauf von einer weiteren Polizeistreife im Nahbereich festgenommen. Auch der zweite Mann, ein 19-jähriger Asylwerber ebenfalls aus Nigeria, wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Im Bereich der Draupromenade wurden von der Diensthundestreife in einem Versteck eine unbekannte Menge Cannabiskraut sowie weitere weiße Kugeln mit Suchtgift gefunden.

Die beiden Polizeibeamten erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen unbestimmten Grades. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt. Die beiden Verdächtigen blieben unverletzt und werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

