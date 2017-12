Randalierende Vorarlberger festgenommen

Ein Mann und eine Frau aus Vorarlberg haben in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in Klagenfurt zu randalieren begonnen. Weil die beiden auch im Klinikum weiter randalierten wurden sie schließlich festgenommen.

Die 28 Jahre alte Frau und der 36 Jahre alte Mann wurden vom Türsteher aus der Diskothek verwiesen. Am Parkplatz vor der Diskothek randalierten die beiden aber weiter. Zwei Türsteher, 27 und 35 Jahre alt, schritten ein und wurden dabei leicht verletzt.

Daraufhin setzte einer der beiden Türsteher einen Pfefferspray ein. Die beiden Vorarlberger wurde von der Polizei in die Augenabteilung des Klinikums begleitet. Weil die beiden auch in der Augenabteilung weiter tobten, wurden sie festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die beiden werden angezeigt.