Polizei warnt vor Skidieben

Mit der frühen Wintersaison hat auch die Saison für Skidiebe heuer früher begonnen. Die Polizei warnt vor Unachtsamkeit, denn auch beim Skidiebstahl gilt „Gelegenheit macht Diebe“. Die Ausforschung der Diebe ist schierig, die Aufklärungsrate ist gering.

Hunderte Paar Schi an Skihütten gelehnt oder am Boden davor liegend sind für Skidiebe ein wahres Eldorado. Während in der Hütte gegessen und getrunken wird, bleibt dem Täter genug Zeit, sich zu bedienen. Die Polizei rät, entweder seine Ski auch von der Hütte aus im Auge zu behalten oder sie mit eigenen Schischlössern zu versperren. Oder, so Bernhard Kometter von der Polizeiinspektion Hermagor: „Ein alter Trick ist: Stellen sie ihre Ski getrennt vor der Hütte ab. Der Dieb macht sich nicht die Mühe, sich ein passendes Paar Ski zusammen zu suchen.“

APA/Harald Schneider

86 Diebstähle in Hotels und vor Hütten

Allein im Skigebiet Naßfeld/Hermagor wurden in der letzten Wintersaison 43 Skidiebstähle gemeldet, in ganz Kärnten waren es 86. Etwa die Hälfte der Diebstähle wird vor Skihütten verübt, die zweite Hälfte in Ski-Abstellräumen von Hotels. In jedem Fall liegt die Aufklärungsrate bei verschwindend geringen zwei Prozent.

Kometter: „Einen Skidiebstahl aufzuklären ist sehr schwer. Die Polizei wird erst eine halbe Stunde bis eine Stunde später von solchen Diebstählen in Kenntnis gesetzt. Dann gibt es auch sehr lange Anreisen zu den Tatorten. In großen Skigebieten gibt es außerdem sehr viele Besucher. Die Täter haben dann mit Gondel, Pkw oder sogar zu Fuß viele Fluchtmöglichkeiten.“

Serien- oder Herstellernummer der Ski notieren

Die Polizei rät dennoch, einen Skidiebstahl umgehend anzuzeigen. Hilfreich ist eine genaue Beschreibung der Skier. Sinnvoll ist es auch, die Serien- oder Herstellernummer der Ski samt Bindung zu notieren.