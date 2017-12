Drei Architekturpreise für „Kaslab’n“

Die Schaukäserei Kaslab’n in Radenthein hat den Landesbaupreis, den Holzbaupreis und den 2. Preis bei Constructive Alps gewonnen. Gebaut wurde mit heimischen Baustoffen, geplant von einem Spittaler Architektenduo.

Direkt an der Bundesstraße in Radenthein steht seit einem Jahr die Kaslab’n. Es ist eine Schaukäserei mit Verkaufs- und Gastroabteilung. Zudem die erste Bio-Heumilchkäserei Kärntens. Das Architekturduo Sonja Hohengasser und Jürgen Wirnsberger wurden von der Bauerngenossenschaft beauftragt, dieses Bauwerk zu planen und auch für die Umsetzung zu sorgen.

Dass es heuer dreifach ausgezeichnet wurde, liegt daran, dass traditionelle Bauformen eine Rolle spielten, dass heimische Baumaterialien und Baufirmen zum Einsatz kamen und dass die Kasnlab’n ein höchst gelungenes Beispiel für den zeitgemäßen Holzbau ist. Der Holzbaupreis wird von „pro holz“ alle zwei Jahre vergeben und ist mit 2.000 Euro dotiert.

„In Szene gesetzte Regionalität“

Der Landesbaupreis ist die höchste baukulturelle Auszeichnung des Landes Kärnten und wurde am Donnerstagabend im Architekturhaus Klagenfurt verliehen. Hervorgehoben wurde das architektonische Gesamtkonzept. Es sei ein herausragendes Beispiel für gelebte, geschätzte und architektonisch in Szene gesetzte Regionalität, hieß es in einer Aussendung von Wirtschaftslandesrat Christian Benger (ÖVP). Die Kaslab’n wurde auch zu einer Begegnungsstätte und erhielt heuer noch den Holzbaupreis 2017 und den internationalen Constructiv-Alps-Preis was das Architektenduo sehr stolz macht. Der Preis wird für Nachhaltiges Bauen und Sanieren verliehen.

Architektin Sonja Hohengasser sagte, bei diesem Projekt freue sie sich auch über die Bauherren, dass sie sich das getraut haben und den Mut hatten, einen Architekten zu nehmen und bis zum Ende konsequent durchzuhalten.

Constructive Alps lobt unaufgeregte Architektur

Als Begründung von den zweiten Platz hieß es bei Constructive Alps: „Die Schaukäserei sorgt für Öffentlichkeit, ein zentrales Gut nicht nur in den Bergen. Sie verdichtet den Kern und schafft einen Platz, der zum Selbstbewusstsein des Orts beiträgt. Die Architektur ist angenehm unaufgeregt. Die Schaufenster verweisen auf den öffentlichen Charakter des Gebäudes, in dem die regionale Wirtschaft sichtbar, profitabel und erlebbar wird. Die genossenschaftliche Organisation zeigt, wie die bergbäuerliche Arbeit dank vereinter Kräfte neue Früchte trägt.“

Hohengasser und Wirnsberger unterrichten an der Fachhochschule in Spittal an der Drau, die Pläne entstehen im gemeinsamen jungen Architekturbüro, so Jürgen Wirnsberger: „Es ist eine Bestätigung von dem, was man gemacht hat und es ist eine Wertschätzung von erfahreneren Kolleginnen und Kollegen für das, was man tut.“

Beim Holzbaupreis landete noch ein zweites Projekt von Hohengasser und Wirnsberger auf Platz zwei: Ein Holzwohnhaus.

