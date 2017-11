Schüler versprühte in Klasse Pfefferspray

In einer vierten Klasse der Neuen Mittelschule in Villach-Völkendorf hat ein 15-jähriger Schüler Mittwochfrüh Pfefferspray versprüht. Drei Schüler sind im Krankenhaus, es gab ein Großaufgebot von Polizei und Rettung. 16 Schüler wurden beeinträchtigt.

Der Schüler der vierten Klasse hatte Pfefferspray in die Schule mitgebracht und versprüht. Die Klasse wurde sofort evakuiert und Rettung und Polizei gerufen. Zwei Mädchen wurden vom Spray offenbar getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurden insgesamt 16 Kinder gesundheitlich beeinträchtigt, sie wurden an Ort und Stelle versorgt.

Lehrerin Jana Lackner sagte, die Vorfall sei vor der zweiten Stunde geschehen, sie habe mit einer Kollegin gerade die Klasse betreten, als sie den beißenden Geruch wahrnahm. Sie habe die Fenster geöffnet und die Kinder aus der Klasse geschickt. Dann seien alle an die frische Luft gegangen.

Unterricht fällt für Klasse aus

Schuldirektorin Andrea Miklautsch sagte gegenüber dem ORF, die Hintergründe seien noch unklar, man wisse nicht, wieso der Bub den Pfefferspray mitgebracht und versprüht habe. „Die Wirkung war aber verheerend, es wurden sofort die Fenster aufgemacht, und die Schüler haben die Klassen verlassen. Dann bin ich verständigt worden und habe Rettung und Polizei gerufen.“ Das Schulteam habe gut funktioniert, so Miklautsch.

Die Polizei müsse nun herausfinden, wo der Spray herkomme, die Eltern der betroffenen Schüler seien verständigt worden, der Unterricht falle für den Rest des Tages für diese Klasse aus. Am Donnerstag gebe es eine Besprechung in der betroffenen Klasse, weil die Kinder davon auch schockiert seien, so die Direktoren, die betonte, dass es sich um keine „Attacke“ gehandelt habe. Laut Polizei wurde der Bub in Anwesenheit seines Vaters befragt. Das Schulamt wurde ebenfalls informiert. Der Elternsprechtag findet wie geplant am Mittwochnachmittag statt.

Verboten laut Waffengesetz

Pfefferspray gilt in Österreich als Waffe im Sinne des Waffengesetzes. Für Personen unter 18 Jahren sind der Besitz und das Mitsichtragen verboten. Ein Einsatz ist nur in Notwehrsituationen erlaubt. Der Inhaltsstoff Capsaicin stammt aus dem Harzöl der Tabascopflanze, er brennt extrem in den Augen und führt beim Einatmen zu Atemnot, es kann sogar bis zum Ersticken führen. Auf der Haut entstehen juckende Reizungen.