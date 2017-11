Kärntner Milch überlegt Glyphosat-Verbot

Die Oberkärntner Molkerei „Kärntner Milch“ will künftig ihren Milchlieferanten verbieten, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat einzusetzen. Die Entscheidung soll in der nächsten Woche fallen. 1.250 Milchbauern beliefern die Molkerei.

Die Kärntner Milch erhebt derzeit, wie viele ihrer rund 1.250 Milchbauern das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verwenden. Die EU hat ja den Einsatz des Mittels verlängert Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntner Milch schätzt, dass nur wenige der Milchbauern, die die Molkerei beliefern, Glyphosat einsetzen.

In der Biomilch, die bereits ein Viertel der Produktion ausmacht, sei Glyphosat ohnehin verboten, so Petschar. Dieses Verbot könnte bald für alle gelten, so Petschar. Die Glyphosat-Entscheidung soll in der kommenden Woche in einer Vorstandssitzung fallen.

Auch Bergland-Milch überlegt ein Verbot

Auch die zweite große Molkerei in Kärnten, die Berglandmilch, will die Lage prüfen und würde ein EU-weites Verbot unterstützen. Generell würden in der Kärntner Landwirtschaft nur zehn bis 15 Prozent des Gesamtverbrauchs an Glyphosat verwendet, sagte am Dienstag Pflanzenschutzexperte Markus Tschischej von der Landwirtschaftskammer. Die Aufbringung in Ackerkulturen sei generell verboten, nur außerhalb der Pflanzzeit sei es erlaubt, so Tschischej. Er bezweifelt daher, ob ein Verbot zielführend sei.

ÖBB überlegen Glyphosat-Ausstieg

Auch die ÖBB überlegen einen Glyphosat-Ausstieg. 9,5 Tonnen des Unkrautvernichtungsmittels werden jährlich versprüht, um die Gleisanlagen von Unkrautbewuchs freizuhalten. Dies passiere aus Sicherheitsgründen, so ÖBB-Sprecher Christian Posch. Die Menge, die die ÖBB einsetzen, entspreche 2,8 Prozent des Gesamtverbrauches in Österreich.