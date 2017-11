Satire regt mit Augenzwinkern zum Denken an

Karikaturen und Cartoons haben es mit der Anerkennung in der Kunstwelt nicht immer leicht. Der Betrachter soll mit einem Augenzwinkern zum Nachdenken gebracht werden. In Feldkirchen findet derzeit bereits die 100. Karikaturenausstellung statt.

Seit 24 Jahren organisiert der Rechtsanwalt Werner Mosing im Feldkirchner Amthof Karikaturenausstellungen, diesmal ist es schon die hundertste. Ein Fest der Satire und ein Fest für den Organisator: „Der Karikaturist ist für mich der größte Künstler, weil er nicht nur sein Handwerk verstehen muss, also zeichnen und malen, er muss auch auf der Höhe der politischen, sportlichen, gesellschaftlichen Ebene sein.“

ORF

Bei der Jubiläuumsschau sind mehr als 20 Künstler aus ganz Österreich und darüber hinaus mit ihren Werken vertreten, so auch der Wiener Oliver Schopf, mit einer sehr deutlichen Arbeit zum gerade abgelaufenen Wahlkampf.

ORF

Mühe hinter der Zeichnung erkennen viele nicht

Cartoonist Heinz Ortner sagt, für viele Menschen seien die Cartoons in Zeitungen eine Art Beiwerk. „Aber es schaut nach weniger aus, als es ist. Oft ist es sehr aufwendig, das sieht man im Werk gar nicht, vielleicht hat Karikatur deswegen für viele einen geringen Stellenwert.“ Für die Cartoonisten seien die Ausstellungen sehr wichtig, vor allem in Kärnten, so Ortner. „Je weniger man zu lachen hat, desto mehr Satiriker und Cartoonisten gibt es.“

zurück von weiter

Ein kompaktes Bild komplizierter Vorgänge

Karikaturist Petar Pismestrovic weiß die Ausstellungen zu schätzen, verbreiten sie doch die Kunst der Satire. Ohne Organisator Werner Mosing wäre diese Szene sicher ärmer, meint Pismestrovic. Karikaturist Jugoslav Vlahovic, der aus Serbien stammt, sagt, Mosing unterstütze die Zeichner und verleihe ihnen Flügel, er sei ein Enthusiast. Cartoons seien wichtig, man schaue auf eine eigene Art auf das, was in der Welt vorgehe und stelle es in einem kompakten Bild fest. Viele Menschen schätzen diese gezeichnete Information. Karikaturen sollten in Büchern gesammelt werden, auch ein Museum könnte er sich vorstellen, um diese Art der Kunst zu bewahren.

Vater der US-Cartoons Thomas Nast

Vlahovic sagte, das alte Symbol der US-Demokraten, der Affe, und der heute noch verwendete Elefant der Republikaner, stammen vom deutsch-amerikanischen Karikaturisten Thomas Nast, der als der Vater des amerikanischen Cartoons angesehen wird. Er wollte mit seine Zeichnungen, den Menschen die politischen Vorgänge im Kongress im 19. Jahrhundert einfach erklären. Heute gilt der Esel als das inoffizielle Symbol der Demokraten.

In Feldkirchen sind jede Menge Blätter zu sehen, die dazu anregen, die Welt auch mal lächelnd ernst zu nehmen, denn nicht nur im Wein liegt die Wahrheit - zu sehen noch bis 22. Dezember im Amthof Feldkirchen.

Link: