Räuberpärchen flog wegen Streits auf

Die Polizei ist zu einem lautstarken Streit in eine Wohnung nach Klagenfurt gerufen worden. Das in der Wohnung lebende Pärchen dürfte für mehrere räuberische Diebstähle in Frage kommen. Die 18-Jährige und der 25-Jährige wurden festgenommen.

Am 21. November wurde eine 48-jährige Frau vor dem Caritasshop in Klagenfurt überfallen. Die Täter, ein Mann und eine Frau, versuchten vergeblich, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Täterin schlug ihrem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Als die 48-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchtete der Mann in einem schwarzen Pkw, die Frau lief zu Fuß davon. Seit damals waren die Täter flüchtig.

Verdacht mehrerer Straftaten

Am Donnerstagnachmittag wurden nun Beamte der Polizeiinspektion St. Ruprecht zu einem lautstarken Streit mit Hilferufen in eine Wohnung gerufen. Vor Ort erkannte einer der Polizisten die junge Frau als jene von einem Überwachungsfoto, das bei einem Diebstahl in einer Trafik geschossen wurde. Außerdem hatte ein Opfer einen Namen gehört, auch dieser stimmte überein.

Beide wurden zur Vernehmung auf die PI gebracht. Dort erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden für mehrere Delikte in Frage kommen, darunter der versuchte Handtaschenraub aber auch noch weitere räuberische Diebstähle, Diebstähle und im Fall des 25-jährigen Mannes auch sexueller Missbrauch. Die junge Frau hatte außerdem ein gestohlenes Handy bei sich. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme und Einlieferung in die Justizanstalt an. Die Ermittlungen laufen.