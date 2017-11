Neuer alpiner Weitwanderweg in Planung

Der Alpen-Adria-Trail von der Franz-Josefs-Höhe am Großglockner über Slowenien bis nach Italien bekommt einen „kleinen Bruder“, den Alpen-Adria-Alpin-Weg, ein Rundwanderweg durch drei Länder, ein bisschen wilder, ein bisschen weniger durchorganisiert.

Der bekannte Alpe-Adria-Trail führt in 43 Etappen über 750 Kilometer bis an die Adria. Er ist gut beschildert und bietet Schlafmöglichkeiten entlang der Route. Nun will man auch einen alpinen Weitwanderweg installieren, die Planung läuft derzeit. Er hat eine Länge von 600 bis 700 Kilometer. Es soll ein mehr abenteuerlicher Weg werden, denn nicht überall gibt es feste Quartiere.

ORF

Klarl Selden vom Alpenverein über eine Idee, die schon Form annimmt: „Die Grenzregionen von Norditalien, Slowenien und die Südregionen von Kärnten sind vernachlässigt. Es gibt eine hohe Landflucht und Überalterung. Die Alpenkonvention stellt in ihrem Tourismusprotokoll fest, dass Maßnahmen dringend notwendig sind.“ Die alpinen Vereine hätten sich das Ziel gesetzt, einen Rundweg zu schaffen, so Selden.

Alpine Vereinen arbeiten seit 53 Jahren zusammen

„Er wird von der Uni Mailand digitalisiert, sodass wir ein genaues GPS-Muster erhalten, aber auch mit den wichtigsten Stationen wie Hütten und Unterkünften versehen.“ Die alpinen Vereine von Slowenien, Friaul Julisch Venetien und Österreich arbeiten schon seit 53 Jahren zusammen. Den Kärntner Teil könnte man laut Selden so beschreiben, dass er am Wolayersee beginne, dann über den Gailtaler Höhenweg und der Comptonhütte vorbei führe.

Über den Nationalpark Triglav nach Italien

Der Rundweg quert dann zu den Karawanken und führe am Panoramaweg Südkärnten entlang. Von Eisenkapppel werde er nach Slowenien weitergeführt, über die Steiner Alpen, Julische Alpen und Triglav Nationalpark weiter nach Italien geführt. Dort folge er der Via Alpina bis in die friulanischen Dolomiten und zurück über den Weg der Stille zum Wolayersee.

ORF

Es fehlen noch Gespräche mit Grundeigentümern, der Weg müsse auch nach und nach beschildert werden. Man suche noch nach Partnern, sagt Selden, es gebe Gespräche zum Beispiel mit der Kärnten Werbung: „Wir hoffen, dass unsere Ideen, Almen, die zuwachsen, Wege, die kaum mehr begehbar sind und die Bevölkerung vor Ort ins Leben zurückzuholen, ankommt.“

Ein bisschen Abenteuer darf dabei sein

Wo jetzt schon Schnee liegt soll es in zwei oder drei Jahren durch kaum bekannte Teile der Grenzregion gehen: „Beispielsweise im Bereich des Gailtaler Höhenweges ist nicht immer nach einigen Stunden eine Hütte. Da gibt es aber internationale Beispiele, zum Beispiel aus der Schweiz, wo das Schlafen im Heu ein großer Hit ist. Das ist der Reiz des Weges, keine modernen Hotels, sondern Einsamkeit und Sehnsuchtswelt.“ Der Weg soll in rund einem Monat zu bewältigen sein, bei einigen Passagen müsste man schwindelfrei sein.