Brezina’s neuestes Abenteuer für Erwachsene

Innerhalb weniger Tage stürmte der Kinderbuch-Erfolgsautor Thomas Brezina mit seinem neuesten Buch die heimischen Bestseller-Listen. Erstmals schrieb er für Erwachsene. Auf seiner Kärnten-Tour erzählt er vom Kind in ihm und über seine Zweifel.

Was wurde aus der Knickerbocker Bande? Dieses Rätsel löst Thomas Brezina in seinem neuesten Buch „Knickerbocker4immer - Alte Geister ruhen unsanft“, in seinem ersten Buch für Erwachsene. Es sei „spannend“ gewesen, erstmals ein Buch für Erwachsene zu schreiben, sagte Thomas Brezina im ORF-Radio Kärnten, wo er am Mittwoch zu Gast war.

Das Buch „Knickerbocker 4“ handelt von den vier Freunden Alex, Lilo, Poppi und Dominik, die in ihrer Kindheit die Knickerbocker-Bande gründeten und viele Abenteuer erlebten. Die Bande ging in die Brüche. 20 Jahre lang sahen sie sich nicht, bis sie eine geheimnisvolle Einladung wieder zusammenbringt.

Zunächst hätte er aber „sehr, sehr große Zweifel“, ob es richtig gewesen war, ein Buch für Erwachsene und eine Fortsetzung der Knickerbocker-Bande zu schreiben. „Dann habe ich aber über Facebook meine Fans gefragt, was sie davon halten. Innerhalb einer Stunde habe ich soviele Kommentare bekommen, dass ich wusste, dass ich das Buch schreiben muss“, so Brezina. „Die Vier (die Knickerbockerbande Anmk. d. Red) sind mir ja unglaublich vertraut, sie haben mich über Jahre begleitet und vor vielen Jahren habe ich mich schon gefragt, was wird aus ihnen, wenn sie erwachsen sind.“

"Größten Respekt vor Kinder

Mehr als 500 Bücher hat Thomas Brezina veröffentlicht, diese wurden in viele Sprachen übersetzt. Wie er es schafft, immer wieder Kinder und Jugendliche zu begeistern? „Ich habe vor Kindern größten Respekt, es macht mir Spaß, sie zu begeistern. Und ich höre genau zu und versuche zu verstehen, wie die Kinder denken. Ausserdem habe ich ja selbst das Kind in mir, das Gott sei Dank sehr wach und klar ist.“

Thomas Brezina ist mit Ivo verheiratet, einem Maler. Er pendelt zwischen Wien und London hin und her. In seiner Wohnung in London zieht er sich oft zurück und schreibt dort seine Bücher.

Sendungshinweis:

Radio Kärnten, 22. 11. 2017

„Ich bin ein absoluter Tagschreiber zwischen 9 und 19 Uhr“, erzählt Brezina. Ein Buch fängt er erst an zu schreiben, wenn 60 Prozent seines Inhaltes in seinem Kopf sind. Sein erstes Buch über die Knickerbockerbande schrieb Brezina übrigens in Kärnten.

In Kärnten hat der Bestsellerautor auch seinen neuen Begleiter gefunden, den kleinen Jack Russel Terrier „Joppi“. „Derzeit ist er noch bei seiner Züchterin in Klagenfurt, am 20. Dezember nehme ich ihn mit nach Hause zu mir nach Wien.“