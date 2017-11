Wieder Verletzte bei Perchtenlauf

Bei einem Perchtenlauf ist am Sonntag eine Frau verletzt worden. Einer der Perchten packte die Frau, diese stürzte in der Folge. Erst letzte Woche waren bei Perchtenläufen in Kärnten neun Menschen verletzt worden.

Der Perchtenlauf fand am Sonntagnachmittag in Zell (Gemeinde Ebenthal) statt. Einer der Perchten packte eine 33-jährige Zuseherin am Oberkörper, beide stürzten. Die Frau erlitt dabei laut Polizei Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, nach ambulanter Behandlung wurde sie wieder entlassen. Die Polizei konnte den Maskierten ausforschen, es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Maria Elend. Er wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Verhaltenskodex für Krampus & Co

Erst letztes Wochenende wurden bei Perchtenläufen neun Menschen verletzt. Das löste eine Diskussion um die Sicherheit bei den Brauchtumsveranstaltungen aus. Brauchtumsexperte Wolfgang Lattacher verurteilte derartige Ausschreitungen und forderte von den Krampusgruppen die Einhaltung eines im Vorjahr beschlossenen Verhaltenskodex – mehr dazu in Diskussion um Krampusumzüge. Einige Brauchtumsgruppen betonten, dass auch das Verhalten mancher Zuseher immer aggressiver werde.

