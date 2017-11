Kärntner Firma gewinnt härtesten Fabrik-Test

Die Elektronikfirma Flex aus Althofen ist Gewinner des diesjährigen Fabrik-Awards. Dieser Produktionspreis gilt als einer der renommiertesten in Europa. Effiziente Betriebe sollen mit dieser Auszeichnung vor den Vorhang geholt werden.

Der Fabrik-Award wurde heuer bereits zum achten Mal vergeben. Er gilt als einer der härtesten und renommiertesten Produktionspreis Europas und geht an Unternehmen, die in einer Reihe von Kriterien am besten abschneiden. Zu diesen Kriterien zählen unter anderem schlanke Prozessabläufe, smarte und umweltfreundliche Produkte.

Flex überzeugte die Jury

Vier österreichische Unternehmen, darunter das BMW Group Werk Steyr oder Lenze Operations Austria GmbH, kamen ins Finale. Das Althofener Flex-Werk überzeugte am Freitag die Jury. Juroren waren unter anderem Sabine Herlitschka von Infineon Austria und Knut Consemüller von Ex-Boehler Uddeholm. Der Preis selbst wird von Fraunhofer Austria und WEKA Industrie Medien vergeben.

Flex

Siegreich war Flex auch in den drei Sonderkategorien „Efficient Factory 2017“, “Smart Factory 2017“ sowie „Green Factory 2017“. Im Vorjahr gewann ebenfalls eine Kärntner Firma den begehrten Preis. Dem Kärntner Maschinenbauunternehmen Kostwein wurde der Fabrik2016 Awards überreicht.