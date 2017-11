Pizzazusteller überfallen und beraubt

Beim Zustellen von zwei Pizzen in einen Freizeitpark in Klagenfurt ist Donnerstagabend ein 24 Jahre alter Pizzazusteller überfallen und ausgeraubt worden. Drei bisher unbekannte Täter attackierten ihn und stahlen ihm die Brieftasche mit einigen hundert Euro Bargeld.

Gegen 19.00 Uhr wurden in einem Speiselokal in der Klagenfurter Innenstadt zwei Pizzen per Telefon bestellt. Der Lieferdienst machte sich mit den Pizzen auf den Weg zur genannten Adresse. Dort konnte aber niemand angetroffen werden.

Täter schlagen Pizzazusteller nieder

Rund 50 Minuten nach der Bestellung wurde die Bestellung dann plötzlich auf eine neue Adresse in einem Freizeitpark unweit der ersten Adresse geändert. Der 24 Jahre alte Pizzazusteller entschied sich dazu, die wenigen Meter bis zur neuen Adresse zu Fuß zurückzulegen. Sein Begleiter blieb währendessen im Auto zurück.

Im Freizeitpark angekommen, wurde der Pizzalieferant plötzlich von drei Männern mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert. Einer der unbekannten Täter sprühte dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Als der Lieferant zu Boden ging, stahlen ihm die Täter die Brieftasche aus der hinteren Hosentasche. Darin befanden sich mehrere hundert Euro.

Fahndung bis dato erfolglos

Die Täter sind laut Opfer rund 22 Jahre alt und trugen Kapuzenpullover. Zwei sind schlank, einer von normaler Statur. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bis dato ergebnislos.