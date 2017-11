Wechselgeldbetrüger suchte Trafiken heim

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag und Mittwoch in Klagenfurt und Villach versucht, in Trafiken die Angestellten mit einem Wechselgeld-Trick zu verwirren. In einem Fall hatte er Erfolg. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Laut Polizei betrat der Mann am Dienstag gegen 15.00 Uhr eine Trafik in Klagenfurt. Er kaufte ein Packung Zigaretten und bezahlte diese mit einem Hundert-Euro-Schein. Anschließend drehte sich der Mann um und steckte einen Fünfzig-Euro-Schein des Wechselgeldes in seine Hosentasche. In weiterer Folge zeigte er der Trafikantin zehn Euro und gab an, dass er zu wenig Wechselgeld von ihr erhalten habe. Die Frau gab ihm daraufhin noch einmal 40 Euro. Der Vorfall konnte erst später anhand eines Überwachungsvideos nachvollzogen werden.

Vermutlich der selbe Mann kaufte am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in einer Trafik in Villach wieder eine Packung Zigaretten und versuchte mit dem selben Trick erneut Wechselgeld von der Angestellten herauszulocken. Die Frau ließ sich jedoch nicht in die Irre führen, worauf der Mann die Trafik verließ.

Täterbeschreibung

Der mutmaßliche Täter ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er ist schlank, hat dunkle, kurze Haare und trägt eine Brille. Er hat eine auffällige Narbe am Hinterkopf.

Auch jene Trickdiebinnen aus Rumänien, gegen die die Polizei bereits seit Wochen ermittelt, haben in Kärnten neuerlich zugeschlagen. Diesmal ist ein 74 Jahre alter Mann aus Pörtschach auf eine der beiden Frauen hereingefallen - mehr dazu in Trickdiebinnen schlagen wieder zu.