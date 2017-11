Modine: Hälfte der Mitarbeiter über 50

Nach Bekanntwerden der Schließung des Modine-Werks in Kötschach-Mauthen findet am Dienstag eine Betriebsversammlung statt. Die Hälfte der 150 Mitarbeiter, die gekündigt werden, sind über 50 Jahre alt.

Wenige Wochen vor Weihnachten verlieren in Kötschach-Mauthen 150 Menschen ihren Job. Der Schock unter den Mitarbeitern ist groß, sagte am Dienstag Bürgermeister Walter Hartlieb. „Ich habe mit vielen gesprochen, sie alle sind sprachlos und wissen nicht, wie es momentan weiter gehen soll.“

Betroffenen von der Schließlung seien auch viele Ehepaare, die in den Betrieb arbeiten, immerhin gebe es ja das Werk ja bereits seit 40 Jahren, so Hartlieb. Er habe mit der regionalen Firmenleitung gesprochen, aber das Signal bekommen, dass die amerikanische Konzernleitung nicht an Gesprächen interessiert sei. Er wolle aber nicht locker lassen und gemeinsam mit Vertretern des Landes Kärnten die Firma dazu bewegen etwas für eine soziale Lösung einzubringen, so Hartlieb.

AMS „negativ überrascht“

Das Modine-Werk will bereits am kommenden Freitag seinen Standort schließen, mehr dazu in Aus für Firma Modine „eine Katastrophe“. Die Nachricht von der Schließung habe auch das Arbeitsmarktservice (AMS) überrascht, „negativ überrascht“ wie Peter Wedenig vom AMS am Dienstag gegenüber dem ORF sagte.

Kötschach-Mauthen sei eine Region, die nicht gerade strukturstark sei. Man werde aber versuchen, das bestmöglich abzufedern, so Wedenig. Noch könne man sich aber noch kein klares Bild machen. Widersprüchlich sei für ihn die Information, dass noch Aufträge abzuarbeiten seien und dennoch soll mit Freitag Schluss sein.

Notwendig werde in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit den Mitarbeitern sein, so der stellvertretende Leiter des AMS Kärnten. Für Dienstagnachmittag erwarte man sich, dass die Firmenleitung entsprechende Informationen an das AMS auch betreffend des Alters und der Qualifikation der Modine Mitarbeiter übermittelt. Bei der Hälfte der Betroffenen handle es sich um Menschen, die über 50 Jahre alt sind. Eine Umschulung der Mitarbeiter über eine Arbeitsstiftung zum Beispiel in den Pflegebereich sei durchaus möglich, so Wedenig.

Verhandlungen über Arbeitsstiftung

Das Land startete bereits am Dienstagvormittag Verhandlungen mit der Firma Mondine, damit eine Arbeitsstiftung für die betroffenen Mitarbeiter eingerichtet wird. Ziel der Verhandlungen sei, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der in die Arbeitsstiftung möchte, auch die Möglichkeit dazu erhalten soll. Das Land werde die Einrichtung einer Arbeitsstiftung unterstützen.