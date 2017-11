Tempolimits: „Schneckentempo“ auf der A2

Zahlreiche Tempolimits – von 60 bis 80 km/h - auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Wolfsberg verärgern derzeit die Autofahrer. Grund sind Tunnel-Bauarbeiten, die Einhaltung der Limits wird streng überwacht.

Die Fahrt auf der Autobahn von Klagenfurt nach Wolfsberg gestaltet sich derzeit langwierig, ständig wechselnde Geschwindigkeitsangaben zwischen 80 und 60 km/h strapazieren die Nerven so mancher Verkehrsteilnehmer. Der Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind Bauarbeiten, alle neun Tunnel der Strecke werden derzeit technisch nachgerüstet.

Tempolimits werden streng kontrolliert

Die schnell wechselnden Tempoangaben sorgen bei den Fahrzeuglenkern für Verwirrung. Zusätzlich für Unmut sorgen die strengen Kontrollen, bei allen Baustellen ist eine Sectioncontrol eingerichtet. „20 bis 25 Minuten länger brauche ich derzeit für diese Strecke“, sagt zum Beispiel Rudolf Fauster, der beruflich viel unterwegs ist. „Es ist mühsam, eigentlich könnte man den Abschnitt derzeit auch für Traktoren öffnen“, meint Autofahrerin Gabi Koban.

Die Philosophie hinter den ständig wechselnden Geschwindigkeitsbeschränkungen erklärt Albert Kreiner von der Abteilung Infrastruktur des Landes: „Die Sachverständigen meinten, eine durchgehend gleiche Geschwindigkeitsbeschränkung senkt die Aufmerksamkeit der Autofahrer und auch die Akzeptanz für das Tempolimit. Deswegen gilt im Tunnelbereich eine Beschränkung von 60 km/h, ansonsten 80 km/h.“

Noch keine Entscheidung über Tempo 100

Eine weitere, permanente Gechwindigkeitsbeschränkung ist auf der Südautobahn bei der Wörtherseerast in Techelsberg geplant, zu entscheiden hat dies das Verkehrsministerium. In diesem Bereich soll es eine durchgehende 100er-Zone geben, das Leitsystem soll abmontiert werden. Schon seit Monaten sorgte das Vorhaben in Kärnten für große Proteste.

