Gedenkfeier auf dem britischen Soldatenfriedhof

In Klagenfurt befindet sich der einzige britische Soldatenfriedhof in Österreich. Jedes Jahr am 11. November findet hier eine Gedenkfeier für gefallene britische Soldaten statt.

Der 11. November ist der internationale Gedenktag für die Gefallenen der beiden Weltkriege. Auch am britischen Soldatenfriedhof in der Klagenfurter Lilienthalstraße finden sich alljährlich an diesem Tag Botschafter aus dem britischen Commenwealth ein.

Errichtet wurde der einzige britische Soldatenfriedhof in Österreich 1945 von der britischen Besatzung, das Grundstück wurde von der Republik Österreich zur Verfügung gestellt. Bestattet sind hier 589 Soldaten der britischen Streitkräfte, nach 1950 wurden noch acht britische Kriegstote aus dem Ersten Weltkrieg aus verschiedenen Friedhöfen Österreichs hierher umgebettet.

Finanziert von War Graves Commission

Die Grabsteine sind wie bei allen britischen Soldatenfriedhöfen von gleicher Größe, unabhängig von Rang und Stand des Bestatteten. Im Eingangsbereich befindet sich ein kapellartiger Bau, in dessen Inneren sich ein Namensregister der hier Bestatteten befindet.

Finanziert wird der Rasenfriedhof von der Commenwealth War Graves Commission. Sie betreibe in den Commenwealth-Ländern Soldatenfriedhöfe, sagt Helen Taupe, Präsidentin der Österreichisch-Britischen Gesellschaft in Klagenfurt. Das Gedenken sei jedes Jahr sehr bewegend, so die Wahlkärntnerin:

„Kärntnerin mit komischen Dialekt“

Taupe wurde in London geboren, seit 30 Jahren lebt sie in Klagenfurt. Die Liebe verschlug sie nach Österreich: „Mein Mann stammt aus Klagenfurt, ich habe ihn vor 30 Jahren in Südafrika kennen gelernt. Jetzt bin ich Kärntnerin – mit komischen Dialekt.“

