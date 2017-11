Alkoholisiert mit Auto gegen Haus geprallt

Am Mittwochabend ist ein alkoholisierter 37-jähriger Klagenfurter in Maria Saal mit einem Firmentransporter gegen ein Haus geprallt. Der Lenker wurde nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens am Haus ist noch nicht bekannt.

Gegen 22.30 Uhr lenkte der 37-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land einen Firmentransporter auf der Arnulfstraße im Ortsgebiet von Karnburg in Richtung Dellach. In einer engen Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

FF Maria Saal

FF Maria Saal

Zuerst stieß der Wagen gegen eine Hausecke, überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde beim Unfall nicht verletzt, ein Alkotest ergab 1,2 Promille. Am Transporter entstand Totalschaden, auch das Haus wurde beschädigt.