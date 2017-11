Rotes Kreuz sucht Zivildiener für 2018

Das Rote Kreuz sucht noch Zivildiener für Jänner 2018. Für den Einrückungstermin im Jänner gibt es in den Bezirken Hermagor, Klagenfurt, Feldkirchen, Villach und St. Veit an der Glan noch freie Plätze.

Voraussetzung für die Anmeldung ist der erhaltene Feststellbescheid. Einrücktermin wäre der 02. Jänner 2018. das Rote Kreuz bittet um Anmeldungen unter Rotes Kreuz, Zivildienst. Der Feststellbescheid kann gleich mit gesendet werden.

Rettungssanitäter: abgeschlossene Berufsausbildung

Zivildienstleistende beim Roten Kreuz erbringen einen wertvollen Beitrag zum Gesundheits- und Sozialwesen Österreichs und helfen ganz konkret Menschen in Not. Gleichzeitig haben Zivildiener die Chance, viel Brauchbares zu lernen. Sie erhalten unter anderem die Rettungssanitäterausbildung, die eine qualifizierte Erste Hilfe in Notfällen ermöglicht. Gleichzeitig ist die Ausbildung zum Rettungssanitäter auch eine abgeschlossene Berufsausbildung.