19-Jähriger auf offener Straße bedroht

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstag in Klagenfurt von zwei jungen Männern bedroht worden. Er sollte einen Mobilfunkvertrag abschließen und das erhaltene Handy teurer weiterverkaufen, was er verweigerte. Die beiden sind in Haft.

Am Donnerstagvormittag versuchten ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger Mann auf offener Straße in Klagenfurt einen 19-Jährigen unter Androhung von Gewalt zum Abschluss eines Mobiltelefonvertrags zu bringen. Das dabei erworbene Mobiltelefon sollte im Anschluss vom Opfer zu einem höheren Preis weiterverkauft und der dabei gewonnene Erlös unter den drei Männern aufgeteilt werden.

Beide sitzen in Haft

Da der 19-Jährige sich weigerte und die beiden Männer ihn weiterhin bedrohten, verständigte dieser die Polizei. Bei den Einvernahmen der beiden Burschen stellte sich heraus, dass gegen beide bereits mehrere Anzeigen wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten vorliegen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Festnahme an. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt.