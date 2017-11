Wintersportbörse ab heuer auch online

Die Wintersportbörse der Arbeiterkammer, die größte Tauschbörse Kärntens, beginnt am Freitag. Nach 22 Jahren geht die Aktion heuer erstmals online. Wer Zeit sparen will, kann seine gebrauchten Artikel vorab online registrieren.

Am Freitag fällt der Startschuss für die Wintersportbörsen, die an vier Standorten (Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg) stattfinden. Die Plattform bietet Gelegenheit, gebrauchte Wintersportartikel zu kaufen, aber auch zu verkaufen. Mehr als 10.000 solcher Artikel werden angeboten. Heuer gibt es erstmals die Möglichkeit, die gebrauchten Artikel online zu erfassen.

„Wir hatten in der Vergangenheit immer das Problem, dass sehr viele Leute sehr lange warten mussten, weil es einfach Zeit braucht, bis die angebotenen Artikel abgegeben werden können“, sagte Ferdinand Hafner von der Arbeiterkammer Kärnten. Mit einer Onlineregistrierung würde man sich viel Zeit ersparen. „Man kann bereits im Internet die Waren beschreiben und nicht mehr vor Ort, das ist die Idee dahinter“, so Hafner.

Oft kaum gebrauchte Skier

Die Wintersportartikel sind teilweise hochwertig und preisgünstig. „Bei den Kindern ist es ja oft so, dass die Skiausrüstung nur zwei- oder dreimal genutzt wird. Und bei den Erwachsenen drückt manmchmal der Skischuh und solche Artikel findet man dann bei der Börse“, so Hafner. So können beispielsweise kaum gebrauchte Ski schon ab rund 100 Euro im Angebot sein, die im Handel das Sechs- bis Siebenfache kosten. Nicht angenommen werden kaputte und stark verschmutzte Wintersportartikel. „Wir nehmen aber auch keine Pelzmäntel, Pelzschuhe oder Unterwäsche.“

Ein Euro für einen guten Zweck

Die Wintersportbörse dient auch einem guten Zweck. So geht ein Euro pro verkauftem Produkt direkt an die ORF Aktion „Licht ins Dunkel“. Der Winterbörse findet am Samstag, dem 4. und am Sonntag, dem 5. November in Villach jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Die Artikel können bereits am Freitag von 15 bis 19 Uhr abgegeben werden.

Die weiteren Termine

Am Samstag, dem 11. und am Sonntag, dem 12. November macht die Wintersportbörse in Spittal/Drau halt, am Samstag, dem 25. und am Sonntag, dem 26. November findet sie in Klagenfurt statt. Und am Sonntag, dem 2. und am Sonntag, dem 3. Dezember ist die Wintersportbörse in Wolfsberg.

