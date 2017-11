Ferienhaus vollständig abgebrannt

Am Mittwochabend ist unbekannter Ursache ein Ferienhaus auf dem Ossiachberg hoch über Annenheim am Ossiacher See abgebrannt. Feuerschein und Rauchsäule waren weit über den See zu sehen. Das Löschwasser musste vom See hochgebracht werden.

Der Feuerball war über den ganzen See bis Villach deutlich zu sehen, dementsprechend wählten viele Menschen den Notruf der Feuerwehr. Das Haus gehört einem 69 Jahre alten gebürtigen Villacher, der in Deutschland lebt.

Erst vor zwei Tagen reiste er an, um im Haus Allerheiligen zu verbringen. Als er nach der Messe und dem Friedhofsbesuch wieder zurück auf den Berg fuhr, sah er bereits die Rauchschwaden. Die Holzfassade brannte, die Flammen breiteten sich auf dem Lärchenschindeldach schnell aus. Das große Problem, mit dem die fast 200 Feuerwehrleute zu kämpfen hatten, war die Wasserknappheit, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Liebert Pekoll.

FF Treffen

Milchwagen half beim Wassertransport

Eine mehr als zwei Kilometer lange Leitung wurde zum Ossiacher See gelegt, aber das reichte nicht aus: „Wir haben mit den Tankwägen einen Pendelverkehr eingerichtet, sie sind zum See gefahren und auch ein Milchtransporter, der 17.000 Liter fassen kann, wurde organisiert.“

FF Treffen

Das Ferienhaus des Villachers konnte nicht mehr gerettet werden, über das Dach gelang es den Feuerwehrleuten, zum Brandherd vorzudringen, so Pekoll. Im Kaltdach lag der Brandherd, das musste mit der Motorsäge alles aufgeschnitten werden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Auskünfte, Brandsachverständige werden sich Donnerstagvormittag das völlig zerstörte Haus ansehen, um die Ursache für das Feuer herauszufinden.