Hundertfacher „Kellereinbrecher“ gefasst

65 Einbrüche und 239 Einbruchsversuche in Keller von Wohnhäusern hat ein 44-jähriger Slowenen im Bezirk Villach begangen. Nun konnte die Polizei den Mann fassen, der von ihm verursachte Schaden wird auf Zehntausende Euro geschätzt.

Von Oktober 2016 bis Mitte August diesen Jahres war der Slowene auf Einbruchstour im Bezirk Villach. Monatelang war die Villacher Kriminalpolizei dem Mann auf der Spur. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, konnte der Mann am 16. Oktober auf der österreichischen Seite des Grenzüberganges Wurzenpass geschnappt werden. Ein Teil der Beute wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung sichergestellt.

Sachschaden von 14.000 Euro

Dem teilweise geständigen Mann werden insgesamt 65 vollendete und 239 versuchte Einbrüche in Keller zur Last gelegt. Er stahl Güter im Wert von mehreren zehntausend Euro, hieß es von der Polizei. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Auch Ende September wurde in Kärnten ein Serieneinbrecher gefasst. Ein Kroate, der derzeit in Hamburg in Haft sitzt, soll für insgesamt 41 Einbrüche in Kärnten und zwei anderen Bundesländern verantwortlich sein - mehr dazu in Serieneinbrüche aufgeklärt.