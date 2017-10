Drogenlenker fuhr 14-Jährige an

Am Freitagnachmittag hat ein 27-jähriger Mann aus Wolfsberg in der Klagenfurter Innenstadt mit dem Pkw ein Rotlicht ignoriert und eine 14-Jährige angefahren. Zunächst beging er Fahrerflucht, wurde aber wenig später angehalten, er hatte Drogen konsumiert.

Der Mann war mit seinem Pkw in der Ursulinengasse unterwegs. In Höhe des Heiligengeistplatzes missachtete der Lenker das Rotlicht eines Fußgängerübergangs, dadurch fuhr er eine 14-jährige Schülerin an, die gerade den Schutzweg überquerte.

Mädchen zu Boden geschleudert

Die Schülerin wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nachdem der Mann kurz anhielt, setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne der verletzten Schülerin zu helfen. Kurze Zeit nach dem Unfall konnte der Lenker von einer Polizeistreife angehalten werden und wurde dabei eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt.