Drei Kärntner bei Forstarbeiter-WM

Vier von drei Österreichern bei der Forstarbeiter-WM 2018 in Norwegen werden aus Kärnten kommen. Mathias Morgenstern, Jürgen Erlacher und WM-Debütant Daniel Oberrauner konnten sich bei der Vorausscheidung in Kärnten qualifizieren.

Schneiden, Fällen, Entasten - am 2. August 2018 findet die Weltmeisterschaft in Lillehammer statt. Die insgesamt vier WM-Tickets wurden in einem harten österreichinternen Ausscheidungsbewerb unter zehn Athleten im Waldsportzentrum Litzlhof diese Woche in Kärnten vergeben. Das österreichische Nationalteam, das 2018 bei der Forstarbeiter-Weltmeisterschaft in Norwegen um Medaillen kämpfen wird, steht damit fest: Mit Mathias Morgenstern (Lendorf), Jürgen Erlacher (Radenthein) und WM-Debüt Daniel Oberrauner (Feistritz/Drau) stehen gleich drei Kärntner im rot-weiß-roten Aufgebot. Das vierte Ticket holte sich Harald Umgeher aus Niederösterreich.

LAK Niederösterreich

Millimeterarbeit mit der Kettensäge

Die fünf WM-Disziplinen sind Kettenwechsel, Kombinierter Schnitt, Präzisionsschnitt, Zielfällung und Entasten. Beim Kombinierten Schnitt muss von zwei Stämmen je eine drei bis acht Zentimeter dicke Holzscheibe rechtwinklig zur Stammachse abgeschnitten werden.

Ähnlich verläuft der Präzisionsschnitt, nur muss diesmal von oben geschnitten werden und die Stämme sind am Boden befestigt. Die Scheibe soll möglichst vollständig abgeschnitten werden, ohne jedoch das Brett anzuritzen. Eine Sägemehlschicht versperrt den Athleten zusätzlich die Sicht auf die Kontaktzone zwischen Stamm und Brett – hier sind Augenmaß und Fingerspitzengefühl gefragt.

Bei der Zielfällung muss innerhalb von drei Minuten ein Baum so nahe wie möglich an einem vorgegebenen Ziel gefällt werden und beim Entasten müssen 30 Äste abgesägt werden.

Starkes Feld bei der Quali

Die Quali blieb spannend bis zum letzten geschnittenen Ast. Alle WM-Disziplinen waren mehrfach zu absolvieren, die besten vier Wertungen gaben schlussendlich den Ausschlag. Der kleinste Fehler konnte das Aus bedeuten – und am Ende hatten bei der Vorausscheidung sogar Weltmeister und WM-Medaillengewinner das Nachsehen.

LAK Niederösterreich

„Wie stark das Feld war, zeigt der Umstand, dass im kommenden Jahr Weltmeister daheimbleiben müssen“, sagte Teamcoach Armin Graf. Ähnlich beeindruckt zeigte sich Teammanager Johannes Kröpfl: „Die mentale Belastung bei dieser Ausscheidung war für alle enorm. Sämtliche Athleten haben gezeigt, dass sie mit der Weltspitze mithalten können.“

Die „jungen Wilden“ rücken auf

Morgenstern und Erlacher sammelten bei der letzten Weltmeisterschaft noch in der Junioren-Klasse Medaillen. Mit Routinier Harald Umgeher komplettiert der Silbermedaillengewinner im Kettenwechsel der WM 2016 das Trio. Als Ersatzmann steht der Vorarlberger WM-Veteran Benjamin Greber auf Abruf bereit.

Für den 25-jährigen Morgenstern wird es 2018 bereits die dritte WM sein. „Die Weltmeisterschaft in Norwegen ist für mich ein ganz besonderes Ziel. Vielleicht gelingt es ja, dort den Traum vom WM-Titel mit der Mannschaft zu verwirklichen“, sagt er. Im letzten Jahr gewann Morgenstern WM-Gold im Präzisionsschnitt - mehr dazu in Kärntner bei Forstarbeiter-WM erfolgreich.

LAK Niederösterreich

Der ebenfalls 25-jährige Jürgen Erlacher wird zum zweiten Mal an der WM teilnehmen. Die Quali war jedenfalls „nichts für schwache Nerven“, meint er. Umso mehr freut es mich, die Qualifikation in einem so hochkarätigen Feld gepackt zu haben.“ Die Ziele sind hochgesteckt: „Ich werde nicht zur WM fahren, um dort zu verlieren. Mein Ziel lautet daher ganz klar, Gold mit dem Team zu holen.“

Routinier Harald Umgeher aus Niederösterreich nimmt schon zum sechsten Mal an der WM teil. „So spannend war die Qualifikation noch nie“, meinte der 31-Jährige. Und auch er hat klare Ziele: „Natürlich würde ich gerne etwas Zählbares von der WM mit nach Hause nehmen.“

Oberrauner tritt in Junioren-Klasse an

In große Fußstapfen in der Junioren-Klasse tritt der Kärntner 20-jährige Daniel Oberrauner: Bei den letzten drei Weltmeisterschaften holten die Österreicher nicht weniger als acht Disziplinen-Medaillen und stellten einen Welt- und einen Vizeweltmeister. An den insgesamt vier Qualifikationstagen nützte der junge Kärntner jedenfalls seinen Heimvorteil im Waldsportzentrum Litzlhof.

LAK Niederösterreich

Im Duell mit Stefan Weißbacher um das WM-Ticket ließ er den Tiroler souverän hinter sich. Oberrauner: „Es war bestimmt noch nicht alles, was ich bei der Quali am Litzlhof zeigen konnte. Zum Glück hat die Leistung dennoch für das WM-Ticket gereicht. Ich werde die verbleibende Zeit nun gut nutzen.“

Hartes Trainingsjahr bis zur WM

Nun gehe aber an das Training, sagt Teammanager Kröpfl: „Wir wissen, dass wir noch ein hartes Dreivierteljahr vor uns haben. In dieser Zeit gilt es, unsere Mannschaft zu formen und an den Feinheiten bei jedem einzelnen Athleten zu feilen.“

Gefördert werden die WM-Teilnehmer vom Forstwettkampf-Verein Österreich. Der gemeinnützige Verein fördert die Austragung von Forstberufswettkämpfen in Österreich und unterstützt WM- und EM-Teilnehmer.

Links: